Al via i lavori per il Parco per le vittime della Pandemia da Covid-19

Partono i lavori per il Parco per le vittime della Pandemia da Covid-19. Lo comunica l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici. Verrà realizzato nell'area verde di 16.500 mq adiacente al Casale La Fiorina, uno dei luoghi simbolo dell'emergenza sanitaria, che più di altri ha subito gli effetti della pandemia.

Il progetto, che nasce da un'Istanza d'Arengo approvata il 4 aprile 2021, prevede la piantumazione di circa 121 alberi in memoria delle vittime del covid. In prevalenza - si legge nella nota della Segreteria al Territorio - si tratterà di ulivi, per evocare un'idea di pace, vita, forza e resilienza, mentre graminacee perenni delimiteranno il confine tra le varie identità, testimoniando allo stesso tempo la vicinanza e l’impossibilità di scambiarsi affetti.

"L’impostazione che si è voluto dare al progetto, - si legge nella nota - è volta ad offrire benefici sia sul piano ambientale, in quanto si integra con la campagna circostante, sia sul piano economico, in quanto permetterà di far rientrare la gestione in futuro dell’area, nell’ambito delle opere a bassa manutenzione".