Al via la campagna vaccinale

Al via da oggi la nuova campagna per la vaccinazione antinfluenzale promossa dall’ISS. Il vaccino sarà disponibile presso gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e l’Ufficio Vaccinazioni. Il virus influenzale ha già fatto la sua comparsa per cui è fortemente raccomandata la vaccinazione agli ultra 65enni, ai bambini di età superiore ai 6 mesi e ai soggetti affetti da malattie croniche. Quest’anno l’ISS ha acquistato 4mila vaccini, con un aumento di circa 1.100 dosi rispetto all’anno scorso.