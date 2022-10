Al via oggi i primi casting di “Una voce per San Marino”. Inaugura il palco una sammarinese

Si scaldano le voci e si accendono i microfoni perché si alza il sipario del talent sammarinese che decreterà il rappresentante del Titano all'Eurovision 2023. Da oggi fino al 30 ottobre dunque primo round di casting di “Una voce per San Marino”. A inaugurare il palco proprio una giovane sammarinese, Kida: "Il mio inedito - racconta la cantante 16enne - parla del tentativo di vincere le proprie paure fregandosene del giudizio degli altri. Ho sempre vissuto nell'ombra del giudizio altrui, ma questa esperienza è la conferma che fare questo passo è possibile. La musica fa tutto il resto".

Tra i partecipanti diversi esordienti, artisti italiani ed ex concorrenti di famosi talent. Le audizioni si aprono e si chiudono con un'ora di Academy, ovvero una lezione frontale tenuta dai due giudici, Mimmo Paganelli (produttore discografico, che ha collaborato con grandi nomi della musica come Mia Martini, Battiato, Guccini) e Andrea Mei (musicista e autore di molti successi dei Nomadi).

Le selezione saranno aperte fino al 27 gennaio. Poi cinque semifinali in cui verranno selezionati 20 artisti italiani e internazionali e quattro sammarinesi. Nella finale accesso diretto per i big come l'anno scorso. Tra questi potrebbe esserci anche Elettra Lamborghini, secondo quanto dichiarato alla rivista Shangay.

Nel video l'intervista a Kida