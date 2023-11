Ampliamento aviosuperficie: il Comitato Civico si organizza e annuncia manifestazioni

L'intervista a Cristina Fiorini

Si dicono delusi dalle istituzioni e promettono battaglia: sono i cittadini del Comitato Civico Torraccia che si batte contro l'ampliamento dell'aviosuperficie. Tema di stretta attualità, dopo la notizia del possibile finanziamento da 29 milioni di dollari dal fondo saudita, per lo sviluppo dell'infrastruttura. Un centinaio gli aderenti finora. Chiedono alla politica dettagli sul progetto e maggiori informazioni sull'interessamento saudita, oltre a porre riflessioni sulla sicurezza degli abitanti della zona e sulla reale necessità dell'operazione.

"I prossimi passi - anticipa Cristina Fiorini, portavoce del Comitato - saranno quelli di continuare ad informare la popolazione. Sicuramente faremo anche manifestazioni. Non vogliamo che ci sia ulteriore spreco di denaro della collettività". “Saremo in grado di restituire il prestito?”, si chiedono poi gli attivisti che invitano tutti ad aderire alla raccolta firme: ogni lunedì, mercoledì e venerdì sera dalle ore 20,30 in piazza a Torraccia.

Nel servizio l'intervista a Cristina Fiorini (portavoce Comitato Civico Torraccia)