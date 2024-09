ANIS, all'accordo UE all'IVA: il punto con il presidente Emanuele Rossini

"Il primo semestre del 2024 è andato bene, in lieve rallentamento rispetto al 2023. Ci aspettiamo per il secondo semestre del 2024 ancora dei fatturati in lieve rallentamento rispetto all'anno scorso". Così il neo presidente ANIS Emanuele Rossini fa un punto sul quadro industriale sammarinese: "Come obiettivi - afferma - siamo molto interessati allo sviluppo dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea e quindi preghiamo il Governo di attivarsi per sottoscriverlo così come è previsto, perché lo riteniamo fondamentale per lo sviluppo delle nostre imprese".

Altro punto fondamentale il tema IVA: "L'avvio del percorso per l'approvazione del sistema IVA - afferma Rossini - è un tema che portiamo avanti da anni e parrebbe il momento giusto secondo noi per cominciare ad avviare questo percorso". Ci sono anche importanti traguardi già raggiunti come la firma del nuovo contratto industria che riguarda circa 10 mila lavoratori e prevede aumenti programmati del 9,7% per i prossimi cinque anni: "Un accordo importante, l'ha realizzato Neni Rossini, la mia precedente presidente, ed è stato fondamentale. Cinque anni di rinnovo con un costo, diciamo, sostenibile per le aziende e credo sia anche di soddisfazione da parte del sindacato".

