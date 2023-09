APAS, archi e storia dell'arte nella giornata dei Capitani Reggenti tra Faetano e Montegiardino

Parte dall'APAS di Faetano il pomeriggio che i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, accompagnati dal Segretario agli interni Gian Nicola Berti, hanno dedicato alla valorizzazione di alcuni importanti patrimoni del territorio.

L’Associazione di Protezione Animali ha così vissuto un momento storico, con quella che in 37 anni di vita è la prima visita ufficiale ricevuta dalle più alte istituzioni sammarinesi.

In un filmato, introdotto dalla presidente Emanuela Stolfi, APAS ha voluto sottolineare la lunga serie di conquiste ottenute negli anni grazie all’impegno dei volontari, il vero motore dell’associazione. Tra le altre, c’è il divieto all’eutanasia degli animali abbandonati, il divieto al maltrattamento, la legge contro la vivisezione o l’obbligo di soccorso degli animali incidentati.

Altro importante risultato è la fine del randagismo canino in Repubblica mentre resta di difficile gestione il numero di gatti randagi. A dimostrarlo è la differenza numerica di ospiti nel rifugio: 20 cani a fronte di circa 80 gatti.

Tutti animali con il sogno comune dell’adozione, che alcuni di loro attendono da tanti anni. Tra questi ci sono anche Buddy e Camilla, i due cani che hanno fatto gli onori di casa alla Reggenza e che aspettano una nuova vita e una nuova famiglia.

Dopo lo scambio di doni, la tappa successiva è stata il centro di tiro con l’arco in località Le Sibe, punto di arrivo di una passeggiata sul sentiero dei Gessi. Per la Reggenza l’opportunità di cimentarsi in una pratica che continua ad attirare appassionati in territorio ma anche l’occasione di congratularsi con la Cerna dei Lunghi Archi, che è stata in grado di riqualificare una zona pesantemente danneggiata dall’alluvione.

È stata poi la professoressa Lucia Crescentini a introdurre la tappa finale nel Centro Storico di Montegiardino. All'interno della Chiesa di San Lorenzo è stata ripercorsa la storia di tutte le opere d’arte, e in particolare quella della Madonna della Misericordia una tela dall’immenso valore riscoperta negli ultimi anni dopo un complicato lavoro di restauro.

A chiudere la giornata una passeggiata nel borgo storico che ha visto la Reggenza accompagnata dalla cittadinanza e dai capitani di Castello di Faetano e Montegiardino, Giorgio Moroni e Giacomo Rinaldi.