Arengo famiglie con disabilità: un anno fa l'evento sul Titano

Esattamente un anno fa si è svolto a San Marino l’Arengo delle famiglie di persone con disabilità, giudicato da molti osservatori un momento storico e di alto valore per significato e partecipazione. Una mobilitazione civica, pacifica e libera da barriere ideologiche per celebrare l’anniversario della ratifica da parte del Titano della Convenzione ONU sui diritti di persone con disabilità, nel corso della quale, si era elevato un accorato appello a chi detiene il potere esecutivo e responsabilità amministrative, di trovare le risposte possibili per far fronte alle ingiustizie e alle discriminazioni insistenti.

Il momento più suggestivo è stato lo svelamento da parte della Reggenza di una stele di assoluto pregio a ricordo della giornata. Proprio a riguardo l'organizzazione comunica che nei prossimi si vorrà creare un'ulteriore momento di ritrovo collettivo per l'inaugurazione di quest'opera in centro storico.