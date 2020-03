Autocertificazioni di salute, CSU: “Non firmare, se l'azienda non avesse termometri”

La CSU interviene sui moduli di autocertificazione sullo stato di salute richiesto ai lavoratori. “Mentre con il decreto del 14 marzo 2020, diverse aziende hanno proceduto a rilevare la temperatura dei dipendenti all’ingresso e durante i turni, molte altre non lo hanno fatto cercando di scaricare sui lavoratori tale incombenza, con l’avvallo del Governo, attraverso l’autocertificazione del proprio stato di salute, ora messo nero su bianco nel Decreto del 20 marzo”. Ciò è ancora più grave – prosegue la CSU - per le attività ancora aperte al pubblico. Informa di aver proposto al Governo alcune modifiche, ma – scrive – senza riscontro, chiedendo così ai lavoratori di “non firmare alcun modulo, senza essere in possesso della prova che le aziende abbiano ordinato, non oltre il 16 marzo 2020, i dispositivi per la rilevazione della temperatura e siano in attesa di riceverli.” Qualora il datore di lavoro insista nel richiedere di firmare dichiarazioni diverse da quelle suggerite al Governo come sopra elencate, per la CSU è “opportuno chiedere l’esenzione dal servizio”.