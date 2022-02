Banco farmaceutico: donazioni record nella giornata di raccolta dei farmaci

Raggiunto un nuovo record per la raccolta di medicinali, durante la dodicesima edizione della giornata per la raccolta del farmaco, promossa dalla UOC Farmaceutica dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in collaborazione con Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. Nello scorso fine settimana sono state raccolte oltre 2.200 confezioni di medicinali, segnando il miglior risultato di sempre, con un incremento di circa il 40% rispetto alla già importante raccolta del del 2021. Si tratta di una grande prova di generosità dei sammarinesi. Al risultato hanno contribuito anche le donazioni fatte da Morri Farmaceutici, Aquaviva Srl, e della Fondazione Graziani. Il materiale raccolto è già in fase di consegna alla Caritas della Diocesi di San Marino - Montefeltro.