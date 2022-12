Berlino critica Twitter, 'problema su libertà di stampa'

"La libertà di stampa non può essere attivata e disattivata a piacimento. I giornalisti qua sotto non possono più seguire, commentare e criticare neanche noi. Abbiamo un problema con questo, Twitter". Lo scrive sullo stesso social il profilo ufficiale del ministero degli Esteri tedescho, pubblicando gli screenshot di otto profili recentemente sospesi da Twitter dopo aver criticato il nuovo proprietario Elon Musk.

Nell'odierna conferenza stampa di governo a Berlino, la vice-portavoce del governo Christiane Hoffmann ha confermato che l'esecutivo "osserva" la situazione di Twitter con una certa "crescente preoccupazione", inclusi gli ultimi sviluppi riguardanti i "giornalisti americani". La portavoce ha sottolineato che il governo si interroga sulle conseguenze di quanto sta avvenendo, ma non ha ancora preso alcuna decisione sul caso. Il portavoce del ministero degli Esteri ha confermato il contenuto del tweet, dicendo che "la libertà di stampa è un bene" ed è da "difendere sia da Stati che da privati". Il portavoce ha poi ricordato che il ministero ha già un account sul social Mastodon. Sia la portavoce del governo che un portavoce del ministero della Giustizia hanno confermato che l'esecutivo continua a essere in contatto anche l'azienda Twitter, come avviene usualmente.