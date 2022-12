Braccata al cinghiale in zona San Michele - Ranco

Una braccata al cinghiale è stata organizzata per la mattinata del 17 gennaio 2023 a causa del perdurare delle criticità dovute al sovrannumero di cinghiali nei castelli di Borgo Maggiore e Serravalle, e per ridurre i danni che questi animali provocano all’ambiente. A comunicarlo la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, in collaborazione con l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole e la Federazione Sammarinese della Caccia.

L'intervento interesserà le zone si San Michele e di Ranco, anche nei tratti normalmente soggetti al divieto di caccia. Le Forze dell’Ordine presidieranno le strade limitrofe per garantire la massima sicurezza alla viabilità.