Brevi interruzioni di corrente: AASS ha individuato e risolto il problema

Diverse segnalazione in rete da parte degli utenti, di alcuni malfunzionamenti alla rete elettrica nella giornata di ieri: “sfarfallii” di luce segnalati in diverse zone del territorio. L'Azienda autonoma di Stato per i servizi, contattata, ha parlato di tre episodi, uno al mattino e due nella serata di ieri.

Già rintracciata la causa e sistemato il gusto. Si tratta di un malfunzionamento ad un impianto di media tensione che alimenta un privato che ha provocato lo scatto nella linea. Al mattino risultano essere state interessate le zone di Dogana, Galazzano e la zona industriale della Ciarulla, mentre la sera Galazzano, Borgo Maggiore e Città.