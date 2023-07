Caldo record in Italia: temperature con punte oltre i 45°

Il caldo allenta la sua morsa: domani e venerdì passeranno da 23 a 18 le città italiane con bollino rosso. In buona parte dello stivale si continua però a boccheggiare. In Calabria e Abruzzo superati oggi i 40 gradi. Infuocata la Sardegna, con oltre 47 gradi nel Cagliaritano. Ad Ancona è il terzo giorno di massima allerta, con bollino rosso fino a venerdì 21, così come a Firenze. Una situazione emergenziale che ha visto il Ministero della Salute introdurre nei Pronto Soccorso il Codice calore: un percorso assistenziale preferenziale e differenziato, destinato a tutti coloro che manifestano sintomi causati dalle elevate temperature.

E sono in tanti, con gravi rischi soprattutto per i più fragili. Al Caldarelli di Napoli si registra un arrivo ogni 8 minuti. Di caldo si può morire, tanto che sopra i 35 gradi, per alcune tipologie di lavoro, è possibile accedere alla Cassa Integrazione. Nell'elenco dell'Inps rientrano edilizia, rifacimento stradale e in generale occupazioni particolarmente esposte al sole. Dopo aver raggiunto l'apice, l'anticiclone africano inizierà a indebolirsi al Nord con un calo delle temperature che coinvolgerà almeno mezza Italia. Temporali in arrivo al Nord entro il week end. Già colpito il Trentino, dove si stanno pulendo le strade da alberi, rami e fango. E dopo la tromba d'aria che ha colpito ieri la zona dolomitica, scatta in Veneto una nuova allerta gialla per criticità idrogeologica, e idraulica per forti temporali.