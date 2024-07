Caldo: temperature in discesa e temporali, ma solo per qualche giorno

L'anticiclone africano Caronte mollerà la presa per qualche giorno dopo averci fatto patire per una settimana. A rinfrescare la penisola anche un po' di pioggia fino a mercoledì. Temporali veloci ma incisivi, che dalle Alpi orientali scendono verso il centro. Al Sud invece ancora nove città da bollino rosso per il caldo e picchi di 40 gradi, soprattutto nell'entroterra. Nel resto dello Stivale un redivivo anticiclone delle Azzorre porta con sé un vento di maestrale meno rovente, con temperature che tendono a diminuire, seppur in maniera contenuta. Meno afa dunque, anche di notte. E un ulteriore calo termico da giovedì. Non si tratta però di una rottura stagionale, ma solo di un caldo meno opprimente. Nel weekend torna l'anticiclone africano, stabilizzando l'atmosfera, con temperature e afa di nuovo in progressivo aumento.