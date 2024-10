Camera di Commercio: "Diventare business gate per gli investitori" dichiara il presidente Colombini

Nel video l'intervista Denis Cecchetti, Direttore Generale Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A.

"Business gate". La Camera di Commercio - Agenzia per lo sviluppo di San Marino mira a diventare un punto di accesso unico per gli investitori, che faccia anche da filtro.

E' questo l'obiettivo emerso oggi nell'evento dibattito organizzato al teatro Titano per festeggiare i 25 anni della struttura che ha cambiato configurazione nel corso degli anni. All'incontro, moderato da Sergio Barducci, ha partecipato anche la Reggenza, oltre ai Segretari per l'Industria Rossano Fabbri e per il Lavoro Alessandro Bevitori.

Sono stati ripercorsi i grandi cambiamenti di San Marino e come la struttura abbia risposto a questi mutamenti. Dal consolidamento della presenza del Titano nei principali organismi internazionali, al pieno allineamento alle migliori pratiche e standard, con le conseguenti riforme economiche e finanziare.

"A chi ci rivolgiamo? A tutti gli investitori che vogliano insediare un’attività economica all’interno della Repubblica di San Marino - spiega Emanuel Colmbini, Presidente Ag. Sviluppo Economico - Camera di Commercio - L'imprenditore deve conoscere prima di tutto il sistema, quindi deve avere delle risposte, deve conoscere le leggi, le procedure e la burocrazia".

Nel futuro c’è anche la costituzione del registro delle imprese per chiudere il cerchio nel concepirsi come porta di entrata. "Dobbiamo unire le forze e lavorare per evitare doppioni con gli uffici pubblici" - ha commentato Rossano Fabbri, Segretario all'Industria e al Commercio.

"Il sistema dei controlli deve essere pubblico senza conflitti di interesse - ha rimarcato Alessandro Bevitori, Segretario al Lavoro - e per essere concreti dobbiamo coinvolgere appieno il nostro corpo diplomatico".

"Essere casa di tutti vuol dire parlarsi come alleati come soci come lo siamo con l’Eccellentissima camera, le associazioni imprenditoriali, le banche, l’università. - continua Denis Cecchetti, DG Ag. Sviluppo Economico - Camera di Commercio - Alla politica va riconosciuta una funzione di indirizzo fondamentale e insostituibile all’agenzia per lo sviluppo economico va messa nelle condizioni di avere un ruolo operativo e quindi di messa in pratica di tutte quelle che sono le indicazioni istituzionali politiche di governo".

"Condivido l'idea del business gate come spinta a brandizzare San Marino, rendere splendete la sua immagine - ha commentato Fabrizio Colaceci, ambasciatore d'Italia a San Marino - e possiamo collaborare per una prospettiva strategica". Di sistema bancario in "grande ripresa" ha parlato Andrea Vivoli, Direttore di Banca Centrale con una raccolta diretta e indiretta che è tornata a "6 miliardi e 200 milioni con strumenti di controllo del rischio più efficienti". "Le sfide saranno importanti - ha concluso Rossano Fabbri, Segretario all'Industria e al Commercio - Rispetto alla sottoscrizione degli accordi con l’Unione Europea la Camera di Commercio sarà una parte importante per rendere il Paese sempre più attrattivo". Nel video le interviste a Emanuel Colmbini, Presidente Ag. Sviluppo Economico - Camera di Commercio, Denis Cecchetti, DG Ag. Sviluppo Economico - Camera di Commercio, Rossano Fabbri, Segretario all'Industria e al Commercio.