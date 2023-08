Campo Bruno Reffi: cresce l'attesa per il concerto di Al Bano

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)

Non un semplice concerto, ma uno spettacolo che ripercorre la lunga carriera di Albano Carrisi. “È la mia vita”, in programma giovedì a Campo Bruno Reffi, racchiude tutti i grandi successi di Al Bano come Nel sole, con un milione e trecentomila copie vendute, Felicità, Nostalgia Canaglia, e anche i brani più recenti.

"Al Bano ormai è diventato un amico di San Marino - afferma Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo - in questo caso porta in Repubblica il suo concerto, qualcosa di unico. Sono convinto che sarà come è, un grandissimo cantautore ma soprattutto una persona vicino a tutti come lo è sempre stato".

Il concerto è patrocinato dalla Segreteria di Stato la Turismo e organizzato da Ventidieci con la collaborazione dell'Ufficio del Turismo: "Per chi non avesse ancora acquistato i biglietti - aggiunge Pedini Amati - lo potrà fare anche direttamente la sera del 10 oppure al FreeShop in questi giorni".

