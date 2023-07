Capitani Reggenti inaugurano terrazza e portici di Borgo Maggiore

Le interviste a Barbara Bollini e Stefano Canti

I Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, autorità civili e religiose, tanti cittadini. Taglio del nastro, dopo il restauro dei portici e della terrazza che viene così restituita alla comunità. Un intervento fortemente voluto dalla Giunta: "Abbiamo riqualificato sia la parte sottostante che il terrazzo, bellissimo terrazzo di 1000 mq - spiega il Capitano di Castello, Barbara Bollini - che sicuramente, assieme alla piazza e ai portici, sarà usufruito della comunità per feste, eventi, fare una bella passeggiata, ammirare il nostro bellissimo Monte e il mare. Quindi un grande successo per la Giunta di Castello di Borgo Maggiore, per la Segreteria di Stato, per tutti i sammarinesi”.

Lavoro di squadra - tra Giunta, Segreteria, Azienda lavori Pubblici con le sue maestranze, imprese – per riconsegnare una infrastruttura importante – dice il Segretario al Territorio Stefano Canti – nel far vivere meglio le città.

“Viene riconsegnato un luogo stupendo del Castello di Borgo Maggiore – commenta - sito patrimonio dell'UNESCO, ai cittadini borghigiani e a tutti i cittadini della Repubblica di San Marino. Un'importante ristrutturazione dei Portici che ha visto impegnati l'Azienda con diverse imprese e a cui vanno tutti i miei ringraziamenti. A lavori ultimati, hanno veramente riqualificato un'area del nostro piccolo centro storico di Borgo Maggiore, per tutti”.

Lunghe trattative per un intervento delicato, possibile grazie alla collaborazione e alle competenze, “il più importante della legislatura – lo definisce il Direttore dell'Azienda, Giuliana Barulli, che mette l'accento sul valore ambientale, storico-culturale e sociale. I portici, fin dall'antichità, dal mondo greco a quello cristiano – ricorda il Vescovo Monsignor Andrea Turazzi nella benedizione – luogo di incontro e socializzazione.

Nel video, le interviste al Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini e al Segretario al Territorio, Stefano Canti