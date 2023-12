Capodanno, aumentano le partenze: 4 su 10 in montagna, crescono i viaggi all'estero

L'hanno già soprannominato il mini esodo del Capodanno: 10milioni e 600mila in viaggio, oltre un milione in più dello scorso anno – nonostante il picco influenzale in corso - con una spesa complessiva prevista che supera i 3 miliardi e 600 milioni. E' l'analisi dell'Osservatorio Turismo di Confcommercio con Swg. Capodanno risulta il più amato delle lunghe festività, più del Natale e dell'Epifania.

Al top la montagna – preferita da 4 su 10 - seguono le grandi città, le città d'arte – con Roma sempre in testa - e i borghi, per un 27%; ma anche d'inverno tengono le località costiere, che valgono il 16%. Significativo l'incremento di quanti hanno scelto mete estere: principalmente Germania, Francia e Gran Bretagna – per festeggiare l'inizio del 2024: sono il 20%, 8 punti percentuali in più dello scorso anno.

Privilegiate le strutture ricettive – 6 casi su 10 – ma i soggiorni - per il 50% - restano programmati per un massimo di 2 notti a destinazione. Solo un 15% riuscirà a protrarre la vacanza per 6 giorni o più. Nonostante la crisi, dunque, tiene il turismo invernale, anzi, si accentua la vivacità della domanda già registrata per le partenze di questo Natale.