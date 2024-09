Career Days, all'Università gli studenti incontrano le aziende

l'intervista a Virginia Dolci e Tea Masi

Conoscere quattordici realtà sammarinesi e romagnole affermate in ambito finanziario, tecnologico, industriale e commerciale, partecipando a incontri individuali con i loro rappresentanti per discutere le prospettive di tirocinio e carriera.

Questa la possibilità offerta agli iscritti e ai laureati dei corsi in Ingegneria Gestionale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino con i Career Days, oggi e domani: nell’ambito di tre sessioni, della durata di quattro ore ciascuna, l’Ateneo ospita una serie di figure provenienti da una selezione di attività ritenute strategiche per il futuro professionale degli studenti e di chi ha già concluso il proprio percorso formativo, a disposizione dei partecipanti.

Nella mattinata della prima giornata, oggi, spazio alla finanza con Banca di San Marino e Cassa di Risparmio, ma anche ad aziende produttrici come Celli Group (impianti di erogazione e refrigerazione di birra e soft drink), Colombini (mobili e arredamento per la casa) e Colorificio Sammarinese (vernici e smalti), che saranno seguite da Passepartout (software gestionali per le imprese).

Nel pomeriggio la volta di Fom Industrie (taglio e lavorazione dell’alluminio), International Games Trade – Coolthings (giocattoli e articoli per bambini), Lavorgomma (articoli tecnici e rivestimenti) e Meloni Walter (ingrosso di articoli per la pulizia della casa e la cura personale). Domani gli iscritti e i laureati incontreranno infine i rappresentanti di NT Advisory (consulenza strategica alle imprese), Robopac – Aetna (macchine avvolgitrici, confezionatrici e incartonatrici), Scm (tecnologie per la lavorazione di legno, plastica, vetro e altri materiali) e Sit (packaging alimentare).

“I Career Days offrono ai nostri studenti e laureati l’opportunità di entrare in contatto diretto con aziende di rilievo sia a livello locale che internazionale”, spiega Virginia Dolci, referente tirocini e placement dei corsi in Ingegneria Gestionale. “Questo evento facilita l’incontro tra domanda e offerta di lavoro permettendo ai partecipanti di confrontarsi con professionisti di diversi settori e iniziare a costruire un network fondamentale per il loro futuro. Per le aziende, infine, un’occasione per scoprire nuovi talenti capaci di contribuire all’innovazione e alla crescita delle loro attività.”

Nel video l'intervista a Virginia Dolci, referente tirocini e placement dei corsi in Ingegneria Gestionale ed a Tea Masi, studentessa