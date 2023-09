Chiusa la camera ardente per Giorgio Napolitano: i Capitani Reggenti ai funerali di Stato

le interviste a Giovanna Ralli, Sergio Cofferati, Massimo D'Alema

Si è chiusa la camera ardente in Senato per Giorgio Napolitano, domani le esequie di Stato cui prenderanno parte anche i Capitani Reggenti, accompagnati dal Segretario di Stato agli Affari Esteri Beccari. Ha suscitato emozioni diverse, la morte di Giorgio Napolitano, non solo commozione. Cordoglio, certo, ma anche nostalgia mista a malinconia per un'epoca ormai finita. Chi è voluto venire per dirgli addio, in questi due giorni di camera ardente alla Sala Nassirya del Senato, mostrava rispetto e gratitudine. Tantissime le personalità giunte per firmare il libro delle presenze, primo fra tutti il Papa, per la prima volta al Senato, politici di ieri e di oggi, ma anche registi, come Giuseppe Tornatore, e l'attrice Giovanna Ralli.

Bandiere a mezz'asta nei palazzi istituzionali, anche al Parlamento europeo a Bruxelles, mentre la Camera si organizza per i funerali di Stato, in forma laica, che si terranno domattina, per la prima volta a Montecitorio. La cerimonia in Aula prevede, finora, gli interventi del figlio Giulio, del cardinal Ravasi, di Gianni Letta, Giuliano Amato, Paolo Gentiloni e Anna Finocchiaro. Prevista la presenza di diversi capi di Stato e di governo: dal presidente francese Macron a quello tedesco Steinmeier, fino ai Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini.

Nel video le voci delle persone giunte alla camera ardente e le interviste a Giovanna Ralli, attrice; Sergio Cofferati, ex segretario Cgil; Massimo D'Alema, ex presidente del Consiglio