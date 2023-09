Chiusa la terza edizione di Rapublic, gli organizzatori: "Entusiasti del risultato"

La testa oscilla e segue il ritmo: inevitabile davanti alle performance dei rapper e street dancer di Rapublic. San Marino balla e canta per i 50 anni della cultura hip hop grazie all'evento, appena concluso, che l'ha celebrata. Terza edizione che si delinea come un successo, racconta Irol, art director e organizzatore dell'evento assieme ad Associazione Youth Organization. "Siamo super contenti di come è andata - racconta Irol -. Portare l'hip a San Marino non è stato facile, ma ora lo possiamo dire: missione compiuta. C'è stata una grande affluenza, un clima meraviglioso. E per questo devo ringraziare tutto il team e Youth Organization, associazione sammarinese che si è occupata anche di tutte gli aspetti collaterali al festival". Una due giorni con un'età media un po' più alta dell'anno scorso e piena di emozioni al Campo Bruno Reffi, dove trovano libertà di esprimersi anche i writers. Per la seconda serata la sfida è a colpi di break dance. Ma sul palco non manca ancora una volta la musica con Tredici Pietro, rapper figlio di Gianni Morandi, e il gruppo Real Talk, uno dei format YouTube più importanti della scena rap italiana. "Ci sono state tutte le quattro discipline dell'hip hop - conclude Irol -, con tanti talenti emergenti, rappresentate al meglio".





Nel video l'intervista a Irol, art director