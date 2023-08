Comitato civico ex tiro a volo: "residenze fiscali, il collegamento Alpitour è evidente"

Il Comitato civico per la difesa dell’area ex Tiro a volo interviene dopo l'approvazione dell'aula consiliare degli articoli relati alle residenze fiscali non domiciliate. Il comitato si chiede se ci sia quindi l'intenzione di costruire nell'area un hotel di lusso che sia occupato da chi usufruirà dello strumento delle residenze fiscali. "E’ questo il nocciolo della trattiva con Alpitour? Garantire l’occupazione delle stanze per tot giorni all’anno da parte di persone che, non si sa come, da quelle stanze realizzerebbero una ricchezza veloce e difficilmente tracciabile?" si chiede in una nota.

Gruppo Alpitour che in questi giorni è salito alla ribalta delle cronache per la vicenda che coinvolto il VOIHotel in Sardegna dove una ragazza ricoperta di cioccolato era stata fatta stendere in mezzo al buffet dei dolci. "La direzione - sottolinea il comitato - si è scusata per avere offeso la sensibilità degli ospiti, mica per avere oggettivizzato una ragazza". Il comitato conclude chiedendosi se sia questo il tipo di turismo che si avrà.