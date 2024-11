“Comunicazione medico-paziente”​​​​​​​, consegnati gli attestati del primo corso di alta formazione

Nel video le interviste a Massimo Montanari, Presidente dell’ordine dei medici, Luca Tinti, presidente dell’ordine degli infermieri, Maurizio Filippini, Resp. Endoscopia Ginecologica Iss.

"È venuto a mancare quel rapporto umano tra medico e paziente. Il paziente ti perdona l’errore, ma se c’è un errore di comunicazione questo non passa" così Massimo Montanari, Presidente dell’ordine dei medici sammarinesi che ha partecipato alla consegnati degli attestati del primo Corso di Alta Formazione “Comunicare medico-paziente” nella Sala Il Monte dell'ospedale di Stato.

Il corso ha dato strumenti pratici per gestire situazioni di conflitto e per promuovere l’umanizzazione delle cure che passa per l'empatia. "Comunicare con le persone non è sempre facile e ancora di più lo è quando sia a che fare con persone che hanno bisogno di assistenza sanitaria" ha commentato Luca Tinti, presidente dell’ordine degli infermieri.

Le iscrizioni alla seconda edizione del corso, che si svolgerà con un incontro al mese da gennaio a giugno, si chiuderanno il prossimo 22 novembre. "Si torna in reparto con qualche competenza in più e sarebbe importante che queste competenze fossero estese a tutti gli operatori sanitari" ha concluso Maurizio Filippini, Responsabile Modulo Funzionale di Endoscopia Ginecologica Iss. Il corso è stato organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino in collaborazione con l’Istituto per la Sicurezza Sociale e gli Ordini sammarinesi dei Medici e Odontoiatri e degli Infermieri.

Nel video le interviste a Massimo Montanari, Presidente dell’ordine dei medici, Luca Tinti, presidente dell’ordine degli infermieri, Maurizio Filippini, Resp. Endoscopia Ginecologica Iss.