Consegnato alla Fondazione Centro anch'io "Un mezzo per"

Il progetto "UN MEZZO PER" patrocinato dalla Segreteria alla Sanità in collaborazione con la Società Cooperativa PUBBLICITÀ SOLIDALE è andato a buon fine. La cooperativa consegna alla Fondazione CENTRO ANCH'IO ONLUS un veicolo attrezzato per disabili. Aziende ed esercizi che hanno collaborato alla donazione usufruiscono dello spazio pubblicitario sulla carrozzeria. Il mezzo di trasporto utile per vari servizi in più sedi è stato lasciato già operativo direttamente alla FONDAZIONE presente il Segretario Franco Santi e i responsabili delle aziende private.