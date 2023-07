Continuano le giornate Medioevali a San Marino, fino a domenica il centro storico rivive la storia

A portare i visitatori per mano lungo i sentieri della storia 350 rievocatori, sparsi per le vie del centro storico. La 26esima edizione delle giornate medioevali “1463 – Terra Sancti Marini” permette di vivere dei veri e propri quadri di Living History, cioè di storia vivente. Musica dell'epoca, danze, vita di corte in spettacoli continui. E poi antiche fiere medioevali con le corporazioni delle arti e dei mestieri. Non manca la possibilità di vestire gli indumenti dell'epoca, oltre a riscoprire tecniche di combattimento, provare l'ebrezza di salire a cavallo e visitare accampamenti. In ogni angolo giullari, istrioni, acrobati, cantastorie e sbandieratori. Come ogni anno anno si rinnova la fondamentale collaborazione con i Gruppi Storici Sammarinesi. Curiosità di questa edizione la presenza dei Falconieri del Re con i loro rapaci. Ogni sera il palco principale alla Cava dei Balestrieri regala emozioni. Ieri sera la Cerna dei Lunghi Archi di San Marino, falconeria e show acrobatici. Stasera duelli e performance con i Bandierai degli Uffizi di Firenze e domani sera il tradizionale Palio del Tricorniolo.