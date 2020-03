Coronavirus: Cds in riunione, 'Contatto costante con autorità italiane, abbiate fiducia, tuteleremo tutti'

Il Governo è al lavoro per interpretare al meglio il decreto legge italiano e quali misure conseguenti adottare sul territorio sammarinese.

"Stiamo tenendo i contatti con le Istituzioni Italiane e, il nostro Segretario agli Affari Esteri, è in collegamento con le Ambasciate Italiane e Sammarinesi nonché con il collega per gli Affari Esteri Italiano - cosi il Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini, dopo la decisione di chiudere la Lombardia e 14 province per arginare il contagio da Covid19.

"Abbiamo strettissimi rapporti con la Prefettura Riminese, gli Amici Sindaci locali, la Regione, la Provincia, la Protezione Civile".



Il Congresso di Stato è al momento in riunione per analizzare la situazione. Nel frattempo, resta in contatto costante con le Autorità Italiane affinché questa situazione difficile sia affrontata insieme e con tutte le forze utili a superare l’emergenza.

Dal Congresso di Stato arriva un appello al Paese: "Nel frattempo chiediamo ai cittadini di stare tutti vicino a chi si sta impegnando al massimo e di avere fiducia che tutto sarà fatto ai soli fini della tutela di tutti". "Raccomando di seguire le indicazioni in maniera corretta e rispettosa senza farsi vincere dal timore e dal panico - conclude Lonfernini - Nonostante tutto, cerchiamo di vivere, anche se con tutte le dovute attenzioni in questo periodo. Terremo tutti informati".