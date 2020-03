Coronavirus Italia: 1.145 casi di contagio in più rispetto ieri

Registrata la prima vittima tra i medici in Italia

È la dottoressa Chiara Filipponi, anestesista dell'ospedale di Portogruaro, la prima vittima tra i medici italiani del coronavirus. La dottoressa sarebbe morta in seguito alla sovrapposizione del Covid-19 a una sua malattia preesistente. A renderlo noto è stato il presidente della federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi. Intanto il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato i dati aggiornati: oltre 1000 contagi in più in Italia rispetto a ieri che portano il numero totale a 5.061 malati. Sono 567 i ricoverati in terapia intensiva, 233 i morti. Cresce però anche il numero di guariti: 589. Predisposte unità speciali a domicilio per le persone con disabilità o in condizioni di fragilità e l'assistenza domiciliare per alunni disabili.

In mattinata il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha annunciato su Facebook di aver contratto anche lui il virus. “Sto bene – ha spiegato – ora sono a casa e seguo i protocolli. Niente panico”. In Emilia Romagna invece sono complessivamente 1.010 i casi di positività, 104 a Rimini. Del totale dei contagiati emiliano romagnoli però, 409 si trovano a casa perché non necessitano di cure ospedaliere. Per la maggioranza quindi quadro clinico non grave. Due i nuovi decessi correlati al coronavirus nelle Marche, che ne contano così sei in totale.

Oltre oceano Il governatore Andrew Cuomo dichiara l'emergenza nello Stato di New York.