Coronavirus: nuovo Decreto, le risposte ai vostri dubbi

Posso fare una passeggiata o una corsa, da solo, senza quindi creare assembramento?

No. Come da articolo 1 del DECRETO - LEGGE 14 marzo 2020 n.51, bisogna evitare ogni spostamento di persone all'interno del territorio. Questa è la posizione della Segreteria alla Sanità. Si attendono a breve ulteriori precisazioni. La risposta è stata ribadita del Segretario Roberto Ciavatta, durante la conferenza stampa del 14 marzo.

I parchi sono aperti?

Sì, ma le persone non devono entrarci.

Posso andare a trovare genitori, parenti o fidanzati?

No, gli spostamenti sono consentiti solo per motivi inderogabili, come lavoro, ragioni di salute o di necessità (es.l'acquisto di prodotti alimentari). Le tre ragioni devono essere comprovate.

Sono un libero professionista, posso andare nel mio ufficio, dove sono solo, per sbrigare alcune pratiche?

Sì, non ci sono controindicazioni in merito.

Edicole e tabacchi sono aperti?

Col nuovo decreto, questa tipologia di attività sarà aperta così come previsto anche nel decreto del governo italiano.

Come comportarsi all'interno della stessa famiglia?

Anche se non si hanno sintomi, né contatti con persone contagiate, tenete comunque la distanza. Lo raccomanda il direttore dell'Authority sanitaria, Gabriele Rinaldi.

Si possono fare consegne a domicilio?

Solo se autorizzati dalle Autorità. Entro il fine settimana verrà stilato un elenco degli autorizzati. "Attenzione dunque alle truffe", sottolinea il Segretario Roberto Ciavatta. Tali persone avranno un chiaro badge di riconoscimento.