Cosa pensi del futuro allevamento di polli a Maiolo? - IL SONDAGGIO

A Maiolo non si ferma la discussione sul nuovo allevamento di polli Fileni. Alla costruzione si sta opponendo un comitato di cittadini della Valmarecchia che si dice preoccupato per possibili pericoli per la salute e l'ambiente. Nonostante Fileni punti sul bio nello svolgere le sue attività, il Comitato sostiene comunque che diventerà un "allevamento intensivo”. Tra i timori del gruppo di cittadini quello di vedere consumate le risorse idriche a disposizione e i possibili contraccolpi sul turismo 'slow' dell'area. Ne parleremo nella prossima puntata di Viceversa in onda su Rtv mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 21. In vista della puntata, chiediamo ai nostri lettori un'opinione generale sugli allevamenti di polli. I risultati saranno resi noti nel corso della trasmissione.

Clicca qui per votare dall'app di San Marino Rtv