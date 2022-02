Covid, 187 i nuovi positivi. Un ricovero in meno in ospedale

Sono 187 i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore per un totale di casi attivi pari a 1532; 14 i ricoverati, uno in meno di ieri, restano 2 persone in terapia intensiva. 111 i guariti.

Il Covid Team chiarisce intanto la gestione delle positività al virus in ambito scolastico, dividendo i casi per alunni con più o meno di 14 anni, insegnanti e personale non docente. Per Nido e Scuola dell'infanzia, la classe sarà chiusa con 3 casi di positività tra gli alunni. I bambini guariti entro 120 giorni potranno recarsi a scuola senza restrizioni. Per le scuole elementari, medie, superiori e Cfp, la chiusura con più di 3 casi tra gli alunni della stessa classe sarà invece valutata dai sanitari, comunicando poi il provvedimento ai dirigenti e quindi alle famiglie.

Se un alunno viene posto in quarantena per il contatto con un positivo, un solo genitore – viene precisato - potrà avvalersi dell'astensione al lavoro. Si dovrà scaricare un apposito modulo sul sito dell'Iss, compilarlo e inviarlo a quarantenaminore@iss.sm. Al genitore verrà riconosciuta l'indennità economica per inabilità temporanea a svolgere attività lavorativa.