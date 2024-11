COVID-19: al via la vaccinazione. Numeri già buoni per l'antinfluenzale

l'intervista a Pierluigi Arcangeli

“Prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di COVID-19 in vista dei mesi invernali, periodo in cui i contagi legati al virus possono aumentare sensibilmente”: questo l'obiettivo della campagna di immunizzazione promossa dall'Iss e ripresa da oggi al Punto Vaccini dell’Ospedale di Stato. I sieri di ultima generazione sono stati consegnati nei giorni scorsi grazie – spiega l'Istituto - all’ottima collaborazione con il Ministero italiano della Salute. Per vaccinarsi è necessaria la prenotazione tramite CUP, telefonando al numero 0549-994889.

Contestualmente può essere eseguita anche la somministrazione contro l'influenza stagionale, la variante australiana che si è già fatta sentire in Italia, impegnativa quest'anno soprattutto dal punto di vista respiratorio. Ma l'avvio anticipato della campagna sul Titano – assicura l'Iss - ha consentito a larga parte dei vulnerabili una prima protezione del picco invernale. I dati sono buoni.

Nel video l'intervista a Pierluigi Arcangeli, Direttore del Dipartimento Socio Sanitario Iss.