Covid-19: dal 27 novembre parte la campagna vaccinale

L’Istituto per la Sicurezza Sociale annuncia che da lunedì 27 novembre sarà possibile vaccinarsi contro il Covid-19, con la possibilità di ricevere contemporaneamente il vaccino antinfluenzale stagionale. Le vaccinazioni si svolgeranno presso il Punto Vaccini dell’Ospedale di Stato (piano -1 palazzina ex casa di riposo), previa prenotazione al CUP al numero 0549-994889.

La campagna, spiega l’ISS in una nota, è rivolta in particolare a over 60, persone vulnerabili, donne in gravidanza e caregiver, e mira a prevenire complicazioni gravi e ospedalizzazioni durante i mesi invernali. Il vaccino utilizzato sarà il Comirnaty JN.1 di Pfizer, autorizzato da EMA e AIFA, e avrà una copertura di 12 mesi.

La vaccinazione è gratuita e disponibile anche per i non a rischio, dai 12 anni in su. Da Pierluigi Arcangeli, direttore del Dipartimento Socio Sanitario, soddisfazione per la forte adesione alla campagna vaccinale antinfluenzale, partita anticipatamente, che aiuterà la popolazione a tutelarsi dal picco antinfluenzale invernale. Da qui l’auspicio che la mobilitazione prosegua anche nella vaccinazione contro il Covid-19, che può creare complicazioni molto importanti nelle persone più fragili.