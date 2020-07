Covid-19: nuovo caso a San Marino, un 40 enne ora in isolamento domiciliare

A San Marino si registra un paziente positivo al nuovo coronavirus: subito identificato e isolato. Comunica l'Istituto di sicurezza sociale. Si tratta di un assistito di 40 anni risultato positivo questa mattina al test molecolare (tampone). L’individuazione è avvenuta grazie al sistema di sorveglianza attiva in vigore nella Medicina Territoriale, che prevede l’effettuazione da parte dei Medici curanti dell’indagine specifica per il virus Sars CoV-2 su pazienti con febbre e altre sintomatologie.

L’uomo si trova in isolamento domiciliare ed è scattata immediatamente l’indagine sui contatti stretti, ancora in corso. Era dal 26 giugno che non venivano diagnosticati nuovi positivi COVID-19.