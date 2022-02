Covid, ancora in calo i dati a San Marino: sempre 3 i ricoverati, un anno fa erano 19

I dati a San Marino

Scendono sotto 400 i positivi attivi in territorio (392), di cui 389 seguiti a casa. In ospedale i ricoverati restano sempre 3, nessuno in terapia intensiva. 73 le persone in quarantena, 95 i guariti. 60 i nuovi positivi, tre rilevati nelle ultime 24 ore. Nell'ultima settimana il tasso di positività si è abbassato all'8,80%. 197 i nuovi casi negli ultimi sette giorni, nello stesso periodo di un anno fa erano 174, ma i ricoverati erano 19, di cui 7 in terapia intensiva. Per quanto riguarda la vaccinazione, ha completato il ciclo primario l'80,58% della popolazione vaccinabile, dai 5 anni in su. Il 64,55% ha anche la dose di richiamo.

In Italia si discute sull'eliminazione del Green Pass dopo il 31 marzo, alla Camera la maggioranza si spacca proprio su un emendamento presentato dalla Lega che chiedeva di toglierlo. Secondo uno studio Istat, il Covid ha spinto a rinviare le nozze o a rinunciarvi: nel 2020 il calo è stato del 47,4% rispetto al 2019. L'incremento odierno è di 24.408, 201 i decessi. In Emilia Romagna sono 2.111 i nuovi casi. Tornano a quota 100 le terapie intensive, con un incremento di 5; 13 i decessi, ma nessuno a Rimini dove i casi in più sono 240. E mentre in Italia si pensa di somministrare la quarta dose a tutti entro l'estate, in Gran Bretagna si parte in primavera per gli over 75 e i vulnerabili dai 12 anni in su. Dal 24 febbraio via ogni restrizione, ha annunciato Johnson, incluso l'obbligo di isolamento per i contagiati, che saranno solo “incoraggiati a esercitare la responsabilità personale”, né più né meno di quando si è soggetti a un'influenza. Anche in Slovenia il costante calo dei contagi ha convinto il governo ad abolire gran parte delle restrizioni anticovid. Da oggi non si esibisce più il certificato di avvenuta guarigione o vaccinazione, ma le mascherine restano obbligatorie al chiuso e per gli studenti.