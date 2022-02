Buone notizie oggi dal cruscotto dell'ISS, nonostante si registri un nuovo ricovero in ospedale, ma non in terapia intensiva dove restano 4 i pazienti seguiti, scendono i positivi attivi: sono infatti 910 rispetto ai 969 di ieri. Questo è dovuto all'elevato numero di guarigioni 128 mentre sono 61 i nuovi positivi rilevati; 895 le persone in isolamento domiciliare.

