Covid, i dati del contagio: due decessi, 50 i guariti

I dati a San Marino

Un'altra giornata con dati tra luci ed ombre per l'andamento del contagio, ma su tutto sta il cordoglio per le due sammarinesi decedute, 87 e 102 anni, ospiti del Casale La Fiorina. Ai familiari va il cordoglio dell'ISS e della Segreteria Sanità, “in un anno – dice la Responsabile della Comunicazione dell'ISS, Stefania Stefanelli –, che ha visto colpiti tutti i gangli del Paese, dal comparto sanitario a quello economico, le relazioni e la socialità, il piano personale”.

Sono 43 i nuovi positivi - età media 45 anni - su 311 tamponi effettuati: “numeri alti – spiega il Direttore del Dipartimento Ospedaliero, Ivonne Zoffoli – ma che ci aspettavamo, dopo tre giornate di festa in cui sono stati pochi i test eseguiti, e soprattutto dopo il Natale”, reiterando, anche in vista del Capodanno, l'appello ai cittadini ad un comportamento responsabile. Si sofferma sul numero delle quarantene: attualmente 233 (tra cui 3 membri delle Forze dell'Ordine e un Sanitario), ma ricorda: “sono state oltre 4000 da inizio pandemia ed è un dato che ancora una volta parla di quanto – dice – il Paese abbia sofferto in termini di sacrificio personale”.





Uno sguardo ai ricoveri: sono 24, 13 nel reparto Covid e 11 in terapia intensiva. I restanti 244 positivi sono in isolamento domiciliare: “Quella di seguire i pazienti a casa era e resta la nostra scommessa; una scommessa – dice ancora la Zoffoli - che sta pagando”.

Si sofferma poi sul Casale La Fiorina: costante monitoraggio sugli anziani; creazione di aree differenziate di isolamento, ricavate anche tramite modifiche strutturali nella RSA; e 72 operatori, fra interni e un team di personale ospedaliero e della medicina territoriale, che hanno ricevuto formazione specifica già dall'insorgere del focolaio.