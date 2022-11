Covid: le ombre della pandemia in un convegno internazionale a San Marino

Si delinea la strategia del Governo italiano per il post emergenza Covid. Il ministro della Salute Schillaci annuncia una campagna per la duplice vaccinazione, contro influenza e Coronavirus. In parallelo, si ragiona sull'eventuale riduzione dell'isolamento per i positivi asintomatici, ma tutto dipenderà da dati e andamento delle curve. Scende l'incidenza dei casi Covid per tutte le fasce d'età, come riportato dall'Istituto Superiore di Sanità, ma aumentano da una settimana all'altra le infezioni tra gli operatori sanitari e nei pazienti in età scolare.

Sono passati quasi tre anni dall'inizio della pandemia e il mondo scientifico ragiona su come gestire il futuro e su cosa è andato storto. A San Marino il convegno internazionale del Cemec, rivolto a medici, giuristi e operatori. “Mai come durante l'infezione – affermano gli organizzatori – sono stati ribaltati principi e metodi che sembravano acquisiti”. Si discutono gli aspetti giuridici - dice Emilio Chiodo, componente del Comitato Scientifico del Cemec San Marino - ad esempio questioni costituzionali legate a delle ristrettezze messe in atto durante la pandemia, soprattutto in Italia.

Per Chiodo questa fase è "decisamente diversa" rispetto a due anni fa, per cui si potrebbe pensare di allentare alcune misure "con molta prudenza". Gli esperti riconoscono il ruolo della quarta dose che, in questa fase, è importante soprattutto per i soggetti fragili. Durante la giornata momenti di confronto dedicati, tra gli altri, alle “vittime del vaccino”, come spiega il Cemec. Presente l'Associazione delle vittime del Covid di Bergamo.

Nel servizio, le interviste a Emilio Chiodo (comitato Scientifico Cemec) e Luca Berni (team legale famiglie delle vittime del Covid Bergamo)