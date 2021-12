Covid, salgono a 276 i positivi attivi. 5 i ricoveri

In Repubblica salgono a 276 i positivi attivi, 6 i nuovi casi; aumentano anche i ricoveri, sono 5, ma in terapia intensiva ne resta sempre uno. 271 le persone seguite a domicilio, sono tante anche le guarigioni, 33. Nelle scuole di San Marino l'unica classe in quarantena alle elementari rientra domattina, altre due delle medie rientrano mercoledì e venerdì, l'unica alle superiori termina la quarantena lunedì 6 dicembre. In Italia passa da oggi in zona gialla il Friuli Venezia Giulia, ma sono sette le Regioni che vedono un aumento dei posti occupati negli ospedali, 3 superano anche il livello di allerta del 15%: oltre al Friuli, che è al 22%, ci sono Valle d'Aosta e Bolzano al 18%. Si studiano gli effetti della nuova variante Omicron, anche se le opinioni sono diverse, per le autorità sudafricane l'allarme è eccessivo, mentre un noto epidemiologo locale si aspetta che entro 7 giorni ci saranno oltre 10mila casi al giorno. Anche il positivo campano rientrato proprio da quelle zone, comunque vaccinato, ha sintomi lievi. Pronta in Italia la piattaforma di un vaccino anti-Covid progettato in modo specifico per contrastare la variante Omicron, si prevede di iniziare i test preclinici fra alcune settimane. E' comunque prevista una riunione d'emergenza dei ministri della Sanità del G7. E mentre Giappone e Nuova Zelanda blindano le proprie frontiere, vietando l'ingresso agli stranieri provenienti da tutto il mondo da fine novembre, l'Australia non riapre affatto i propri confini. Doveva riaprirli dal primo dicembre a lavoratori qualificati e studenti, ma c'è stato un ripensamento proprio a causa della nuova variante. Infine la Svizzera, ieri nel referendum hanno vinto i favorevoli al Green Pass: il 62% ha votato sì all'introduzione del certificato verde.