Covid San Marino: consegnate 4mila dosi di Sputnik per i richiami

Quattromila dosi consegnate oggi al Centro farmaceutico dell'Iss: sul Titano torna lo Sputnik, nella versione “Light” del vaccino. Servirà ai richiami per chi ha già ricevuto lo Sputnik V e lo sceglierà come “booster”. Consegnate anche 1.170 dosi Pfizer, nell'ambito dell'accordo con l'Italia. L'Iss raccomanda di terminare la vaccinazione primaria. Il richiamo è disponibile per chi l'ha completata da almeno 5 mesi. Intanto superano quota 3mila le dosi booster somministrate.

Sul fronte contagi, boom di nuovi positivi nelle ultime 24 ore: 56. Ma allo stesso tempo si registrano ben 55 guarigioni. Il totale dei casi arriva a 281 positivi attivi. In parallelo, in ospedale un ricovero in meno: sono quattro i pazienti di cui uno in terapia intensiva.

Nel frattempo, in Italia sono 12.764 i nuovi positivi e 89 le vittime. Salgono i ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti. La penisola fa i conti con la variante sudafricana. Intanto, l'Alto Adige annuncia la zona gialla da lunedì. L'Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, supera i mille contagi in un giorno. 10 i decessi. In difficoltà la Germania, già pronta a inviare pazienti all'estero. Ha ricevuto la disponibilità dalla Lombardia e va verso un lockdown per i no vax e la vaccinazione obbligatoria.

Nel servizio, l'intervista a Sergio Rabini (direttore generale Iss)