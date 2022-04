Continua la lenta crescita degli attualmente positivi al Covid a San Marino: sono 17 in più rispetto a ieri e si attestano a 361. Nelle ultime 24 ore sono 96 le nuove positività e 79 le guarigioni riscontrate e riportate sull'aggiornamento quotidiano del “cruscotto” Iss. Stabili, a 9, i ricoveri in area medica, mentre il reparto di terapia intensiva continua a non avere pazienti Covid.