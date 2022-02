Covid, scendono casi attivi e ospedalizzazioni a San Marino

Scendono sotto quota 500 i positivi attivi in territorio (493), 56 i positivi in più dall'ultima rilevazione, calano a 7 i ricoverati, dunque 3 meno di ieri, con le 3 terapie intensive che restano invariate. 215 le guarigioni. Anticipata a oggi pomeriggio la riunione settimanale del gruppo per le emergenze, in vista del nuovo decreto che prevede un allentamento delle misure, proprio grazie all'incoraggiante andamento della situazione epidemiologica.

Anche in Italia nell'arco di 24 ore, l'occupazione dei reparti di area medica con pazienti Covid è scesa al 24% (-1%), e cala in 6 Regioni e province autonome, mentre cresce in altre 5, tra cui Emilia Romagna e Marche. Sono gli ultimi dati dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali. Le terapie intensive sono ferme al 12% ma crescono in 7 Regioni. E mentre scatta da oggi il Green pass rafforzato, ottenuto cioè solo con vaccinazione o guarigione, obbligatorio per gli over 50 su tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa non esclude che il 31 marzo il certificato verde possa essere eliminato del tutto. “Con questo ritmo – ha spiegato – di somministrazione di terze dosi potremmo aver completato la campagna vaccinale per marzo, aprendo un nuovo scenario con progressivo allentamento delle misure restrittive, Green Pass compreso”.