Covid, situazione critica a San Marino: sospese tutte le visite ai degenti

La situazione Covid a San Marino continua a essere critica. Un nuovo decesso, e 20 ricoverati in ospedale, dove sono già state sospese le visite a tutti i degenti. L'Istituto per la Sicurezza Sociale non nasconde il momento critico. Sono 862 gli attualmente positivi a San Marino, età media 38 anni, 454 femmine e 408 maschi. In tutto il fine settimana rilevate 153 nuove positività. 43 i guariti, 842 le persone seguite a domicilio, 332 quelle in quarantena. Si è anche verificato un nuovo decesso venerdì pomeriggio, un sammarinese di 76 anni positivo al Covid: è la 96esima vittima dall'inizio della pandemia. 20 attualmente i ricoverati in ospedale, di cui 7 in terapia intensiva (piena al 58%) e 13 nelle stanze di isolamento.







Istituita una “zona rossa” anche all'interno della casa di riposo, con 8 contagiati. Lo scorso anno, in questo stesso periodo, a fronte di 184 nuovi casi rilevati, i ricoverati erano 22 (di cui 5 in terapia intensiva). In ospedale sono già state sospese le visite a tutti i degenti, riorganizzati i servizi sanitari e socio sanitari, rinviati tutti gli interventi non urgenti. Nell'ultima settimana il tasso di positività è cresciuto, al 15,12%: su 3.690 tamponi sono stati rilevati 558 nuovi casi.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, dall'inizio della campagna sono state 57.036: 51,4% femmine e 48,06% maschi. Ha completato il ciclo di immunizzazione primario l'84,05% della popolazione vaccinabile, e sono 8.224 quelli che hanno ricevuto la dose di richiamo, o booster, pari al 27,2%.