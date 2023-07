Covid: situazione decisamente tranquilla in territorio, 5 positivi attivi

5 positivi attivi in questo momento sul territorio sammarinese (età media 46,5 anni). Pochissimi casi, dunque, e tutti con decorso lieve. Nessun ricovero e resta invariato il numero totale dei decessi(125). Il totale dei casi da inizio pandemia è di 24.349. 24.219 le guarigioni. Il virus ad oggi non appare più un problema, ma occhio sempre vigile su varianti ed incognite future.

E sono stati proprio i numeri sull'andamento epidemiologico, ad indirizzare l'Iss, in linea con le regioni limitrofe, sulla scelta di ridurre ulteriormente l'obbligo dell'utilizzo della mascherina, obbligo di FFP2 rimasto ad oggi nelle Sale Operatorie, in Terapia Intensiva, in Dialisi, nel reparto di Oncologia. Mascherina ancora obbligatoria anche alla Rsa La Fiorina e al Colore del Grano: sono tenuti ad indossare la FFP2 gli operatori; la chirurgica, invece, per i visitatori.

Nel video l'intervista a Sergio Rabini, Direttore Attività Sanitarie e Socio Sanitarie Iss.