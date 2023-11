Cultura ed economia: una delegazione cinese di Xiamen in visita a San Marino

Sentiamo Tomaso Rossini, Chen Zhangzhi e Lorenzo Riccardi

Con una visita in Repubblica di una delegazione, la città di Xiamen onora il gemellaggio con il Castello di Città, nato nel 2021. Stesso anno in cui si sono celebrati i 50 anni di relazioni San Marino-Cina. In mattinata l'arrivo alla Casa del Castello di Città. Il Capitano Tomaso Rossini accoglie gli ospiti e li porta con sé alla scoperta del territorio e delle peculiarità della Repubblica più antica del mondo. Una prima volta per la delegazione cinese, composta da varie figure istituzionali legate ad ambiti artistici e culturali, che durante la giornata incontrano le controparti sammarinesi. "Siamo molto contenti di ricevere questa delegazione - commenta Rossini- e suggellare il patto di amicizia. Abbiamo già visitato il Museo di Stato e non solo, parlando dell'importanza di valori come la libertà per il nostro Paese". "E' la prima volta per noi qui - spiega Chen Zhangzhi, Ispettore dell'Ufficio Municipale Cultura e Turismo di Xiamen - mi ha colpito la cultura e l'architettura di San Marino. Spero che possa crescere ulteriormente la nostra collaborazione in ambito culturale, turistico ed economico". L'obiettivo è instaurare rapporti culturali, sociali ed economici, sviluppando ulteriormente le relazioni già esistenti. "Questi scambi sono la base per promuovere progetti industriali ed economici da San Marino alla Cina e viceversa", conclude Lorenzo Riccardi, inviato straordinario in Cina per San Marino.



Nel video l'intervista a Tomaso Rossini (Capitano di Castello di Città), Chen Zhangzhi (Ispettore Ufficio Municipale Cultura e Turismo di Xiamen) e Lorenzo Riccardi (inviato straordinario in Cina per San Marino)