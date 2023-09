Da San Marino a Berlino "rimbalzando" sugli aerei in volo, la sfida dei Radioamatori di San Marino

Nel servizio l'intervista a Giovanni Cecchetti (Associazione Radioamatori della Repubblica di San Marino)

Sono serviti anni a completare la ricostruzione del Radioclub di San Marino, le cui attrezzature furono distrutte dalla nevicata del 2012. Oggi la stazione dell’Associazione Radioamatori è di nuovo in grado di raggiungere in onde corte ogni angolo del mondo. E negli scorsi giorni, in un contest internazionale, ha avuto modo di testare le proprie capacità con le onde ultracorte che si disperdono molto più facilmente nello spazio e sono più complicate da maneggiare.

“Sono tecnologie più difficili da maneggiare rispetto alle più classiche onde corte - ha spiegato Giovanni Cecchetti dell’ARRSM - ma con l'utilizzo di appena 200-250 watt siamo riusciti ad arrivare a una cinquantina di km a nord di Berlino e distanza simili sono state toccate a est o ovest”.

I chilometri fatti e il numero di stazioni raggiunte danno ai sammarinesi l’auspicio di un piazzamento tra i migliori degli oltre 2000 radioamatori partecipanti.

Il vero significato del contest resta però la sperimentazione come il tentativo, pienamente riuscito dell’ARRSM, di far rimbalzare le onde radio contro la fusoliera degli aerei in volo.

Il comodo accesso alle nuove tecnologie telefoniche sembra però aver distolto l’interesse dei giovani verso una disciplina che resta fondamentale soprattutto in caso di calamità naturali. Per questo Giovanni Cecchetti ha lanciato ai nostri microfoni un appello alle nuove generazioni.

