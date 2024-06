Dengue: rischio focolai anche in Europa, spiega l'infettivologo Arlotti

Sentiamo Massimo Arlotti

L'infezione Dengue ha visto un deciso incremento nel 2024, con oltre 7,6 milioni di casi nei primi mesi dell'anno e 3mila morti, stando all' Organizzazione Mondiale della Sanità. "Da giugno - dice - c'è il rischio infezioni autoctone in Europa". Vettore una zanzara, che non c'è nelle nostre zone, spiega il dottor Massimo Arlotti, infettivologo presso l'Istituto di Sicurezza Sociale. Parla dell' incremento dell'epidemia, con il Sudamerica tra le zone più colpite, e spiega cosa ci dobbiamo aspettare.

