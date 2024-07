Dichiarazione dei diritti dei cittadini: l'udienza con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite Volker Türk

Nel servizio le interviste a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri) e Volker Türk (Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani)

San Marino fonda le sue radici in secoli di storia, indipendenza e democrazia. La Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese sancisce con legge sovrana i principi fondanti della Repubblica e afferma i diritti fondamentali ed inviolabili dei cittadini. Per celebrarne il 50° anniversario l'udienza a Palazzo Pubblico, alla presenza dei Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk.

Ripercorsa dai Segretari di Stato per gli Affari Esteri e Interni Luca Beccari e Gian Nicola Berti l'importanza storica del testo, insieme agli interventi di Luigi Lonfernini e Kristina Pardalos. Nella dissertazione dell'Alto Commissario Türk analizzate le sfide globali attraverso i diritti umani. “Eventi come questo - affermano i Capi di Stato - vanno celebrati per rafforzare e coltivare la conoscenza e la consapevolezza delle comuni radici storiche, sociali e culturali”.

Prima dell'udienza, a Palazzo Begni, l'incontro bilaterale tra Beccari e Turk. Centrale nel confronto la disamina relativa alla protezione dei diritti umani da parte di San Marino, anche in rapporto al contesto internazionale più recente. Richiamate inoltre le posizioni assunte dal Titano dinnanzi alle sfide globali ed ai conflitti in corso.

Nel servizio le interviste a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri) e Volker Türk (Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani)