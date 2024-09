Domenica allerta arancione per temporali su tutta l'Emilia. Gialla sulla romagna

La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha attivato, per domani un'allerta arancione per temporali su tutta l'area emiliana. L’allerta è arancione per il rischio di piene dei fiumi collinari e montani nelle province di Piacenza e Parma e per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna. L'allerta riguarda infatti anche l'area romagnola, ma è di colore giallo, e quindi più tenue. Massima attenzione sui livelli idrometrici dei fiumi e sulle frane nelle zone collinari e montane.