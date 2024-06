Donato all'Ortopedia dell'ISS uno strumento diagnostico innovativo

Nel reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Stato approda una nuova tecnologia innovativa donata dall'azienda sammarinese Horizon Lab Company. Si tratta di una sonda ecografica all'avanguardia che, collegata ad un tablet, migliorerà i tempi di attesa per le indagini diagnostiche, monitorerà l'andamento post chirurgico e sarà utilizzata anche nella fase curativa per infiltrazioni ecoguidate, il tutto direttamente sul posto, senza la necessità per il paziente di recarsi nel reparto di radiologia.

Lo strumento, estremamente maneggevole - spiega l'Amministratore Delegato dell'azienda Alfredo Tabarrini - garantisce infatti non solo accuratezza diagnostica grazie all'elevata precisione ma anche facilità d'uso.

“È un grande esempio di come le donazioni possano avere un impatto diretto e positivo sulla qualità del servizio sanitario offerto”, sottolinea il Direttore di Ortopedia Luciano Trinchese. Uno specialista è già a disposizione, gratuitamente, per formazione e suggerimenti tecnici.

Il DG dell'ISS Francesco Bevere porta i saluti del Segretario alla Sanità e ringrazia, sottolineando l'importanza della sinergia pubblico/privato per migliorare i servizi sanitari offerti ai cittadini. L'umanizzazione delle cure – rimarca - è anche legata alla tecnologia, che in questo caso consente al malato di muoversi il meno possibile. “Confidiamo nel progresso tecnologico” - aggiunge - “tutto ha un senso se è rivolto al miglioramento continuo e al benessere dei pazienti”.