Ecco le informazioni operative sulla funzionalità degli uffici pubblici

La Funzione Pubblica spiega come il settore pubblico allargato si adegua alle disposizioni e come limiterà la sua operatività ai servizi ritenuti essenziali. Operatività ridotta per i servizi al pubblico delle Forze del'ordine, impegnate in questa fase dell'emergenza, per ciò che attiene agli enti autonomi restano chiusi al pubblico i servizi amministrativi ISS e vengono garantiti i servizi operativi essenziali di AASS (come la raccolta rifiuti, macellazione bestiame per il sostentamento alimentare interno, centrale di potabilizzazione), mentre sono fermi tutti i sistemi di trasporto pubblico interni. Si ferma anche l’attività del Comitato Olimpico.

Restano operativi per il pubblico - si legge nella nota - ma con restrizioni orarie e operatività minime: lo Stato Civile; l'Ufficio Attività Economiche; Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive per il Lavoro.

Resta inoltre attiva la sezione “Emergenza Coronavirus”. Per maggiore informazione clicca qui

Si ricorda che è possibile avere chiarimenti sull’applicazione dei provvedimenti normativi via mail all’indirizzo info.coronavirus@pa.sm.



Questi i numeri di emergenza 0549 994001 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 18) 0549 888888 ( Numero centrale Interforze) e 0549 882337 per l’assistenza ai sammarinesi nelle fasi di rientro dalle zone a rischio 0549 882337